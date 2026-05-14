Analizan cámaras: Buscan a los progenitores del feto hallado dentro de una bolsa en Santa Cruz

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en coordinación con la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), inició las investigaciones para identificar a la persona que abandonó un feto dentro de una bolsa en un basurero de la zona sur de Santa Cruz.

El hallazgo se registró el martes, entre las 11:00 y 12:00 del mediodía, luego de que vecinos alertaran sobre una bolsa sospechosa abandonada en plena vía pública. La denuncia fue atendida por el Ministerio Público, que abrió el caso de oficio.

La jefa de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Daniela Hurtado, informó que actualmente se realiza el análisis de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar donde fue encontrado el feto.

“Estamos trabajando con la Policía Boliviana y la Felcv para recabar información de las cámaras que están alrededor de la calle donde fue abandonado el feto”, señaló Hurtado durante una entrevista en el programa El Mañanero.

Según la autoridad, existe una cámara de seguridad frente al domicilio donde se produjo el abandono, por lo que esperan acceder a las imágenes mediante un requerimiento fiscal para avanzar en la identificación del responsable.

La investigación preliminar apunta a un hombre que habría llegado hasta el sector únicamente para dejar la bolsa y retirarse del lugar. De acuerdo con testimonios de vecinos, la persona no sería habitante de la zona.

En un principio se habló de una supuesta nota hallada junto al feto; sin embargo, Hurtado aclaró que no se trataba de un mensaje, sino de una hoja que contenía escrito el Himno Nacional.

“Escena del crimen hizo el levantamiento y se tiene conocimiento de que no era una nota, sino una hoja en la que estaba escrito el Himno Nacional”, explicó.

La Defensoría indicó que continuará coadyuvando con el Ministerio Público y la Policía en las labores investigativas, mientras aguarda el informe de la autopsia médico-legal, que permitirá establecer mayores detalles sobre el caso.

Mira la programación en Red Uno Play