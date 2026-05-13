“Aparte que se les hace el favor, lo asaltan”: taxista y pasajero fueron atracados en el canal Isuto

La inseguridad volvió a golpear en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Un taxista y su pasajero fueron víctimas de un violento atraco perpetrado por dos sujetos que, presuntamente, pidieron ser acercados hasta su domicilio argumentando que no tenían dinero para pagar el servicio.

El hecho ocurrió en inmediaciones del canal Isuto, zona del cuarto anillo, donde los antisociales amenazaron con cuchillos tanto al conductor como al pasajero para despojarlos de dinero, celulares y otras pertenencias.

“Si los podía acercar, que no tenían para su taxi. Entonces yo estaba saliendo del banco, del cajero. Pues uno a veces es buena gente… aparte de que uno les hace el favor, lo asaltan al taxista, lo agarran del cuello y le colocan un cuchillo”, relató una de las víctimas.

Según el testimonio del pasajero, los delincuentes se llevaron la recaudación completa que el conductor había obtenido durante toda la noche, además de teléfonos celulares y billeteras.

“Me robaron mi celular y mi billetera”, contó el afectado. Asimismo, indicó que al taxista “le robaron todo el dinero que hizo toda la noche y también su celular”.

Tras cometer el robo, los sujetos descendieron del vehículo y escaparon a pie. En un intento por recuperar sus pertenencias, el pasajero decidió perseguirlos durante varias cuadras; sin embargo, terminó siendo agredido por uno de los antisociales.

“Yo los he correteado unas cinco cuadras más o menos, pero ya se entraron por el canal Isuto y no supe más de ellos porque es una zona peligrosa”, afirmó.

Los presuntos autores quedaron registrados e identificados por cámaras de seguridad instaladas en la zona. La denuncia ya fue formalizada ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras las víctimas esperan que los responsables sean capturados en las próximas horas.

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