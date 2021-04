Andrónico anuncia que iniciará un proceso contra Añez

Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, anunció que iniciará un proceso en contra la exsenadora Jeanine Áñez por asumir la presidencia del Senado en el 2019 de manera irregular aseveró.

“Como Presidente del Senado me corresponde informar la forma en que la senadora Áñez asumió como presidenta del Senado (en 2019). Ni la Constitución Política del Estado ni el Reglamento General de la Cámara de Senadores permiten ese procedimiento que aplicó”, mencionó Rodríguez.

El artículo 35 parágrafo II del Reglamento de la Cámara de Senadores asegura que: “para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaria corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaria al bloque de minoría”.

Rodríguez aseguro que en esa época el MAS tenía ´la mayor parte de los curules por lo que le correspondía la Presidencia del Senado

“Se debe sentar precedente para que no vuelva a ocurrir en el futuro (lo de noviembre de 2019). Lo máximo que debió hacer la señora Áñez es convocar a sesión y reconformar la Directiva de la Cámara Alta, lo cual no sucedió. No sé cuál ha sido su interpretación jurídica para declararse presidenta del Senado, cuando de ninguna manera le correspondía y después presidenta de la asamblea y presidenta del Estado”, mencionó.