Añez al TCP: “Son una vergüenza al pretender desconocer mi mandato”

En las últimas horas y a través de su cuenta de Twitter, la expresidenta Jeanine Añez se pronunció sobre su situación jurídica enviando un mensaje para los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El mensaje está escrito en la pared de la celda que ocupa en el penal de Miraflores en la ciudad de La Paz.

“Jueces y fiscales al servicio del régimen de la dictadura de Arce arman procesos inventados y falsos, me tienen en total indefensión, proceso políticos donde lo jurídico no tiene ningún valor! Sin justicia independiente no hay democracia”, aseveró.