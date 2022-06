Añez denuncia en su último alegato que el Tribunal eliminó sus pruebas para sentenciarla

Cargando...

La Paz, Bolivia

A mediodía de este viernes, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción cerró la fase de alegatos finales en el caso denominado "Golpe II" y pasó a deliberar “de manera ininterrumpida hasta dictar la correspondiente resolución” en el juicio ordinario contra Jeanine Añez y exjefes policiales y militares.

Durante su alegato final, la expresidenta Jeanine Añez denunció ante el Tribunal que la juzga que eliminaron sus pruebas documentales y testificales para tener “el camino expedito” en busca de sentenciarla y “darle el gusto al poder político”.

Luego de recibir la declaración de la exmandataria, el Tribunal declaró un receso para dirigirse al penal de San Pedro y recoger los alegatos finales de los otros acusados dentro del caso.

Añez, desde el penal de Miraflores, denunció que el proceso no le garantizó su derecho a la defensa porque eliminaron todas las pruebas que respaldaban su inocencia por el delito que se la acusa. Entre los documentos que no se consideraron están: la posición del Tribunal Constitucional Plurinacional, donde se reconoce la sucesión constitucional de la exmandataria; la memoria de la Conferencia Episcopal, documento que relata de forma detallada todo lo que sucedió en la reunión en la Universidad Católica con la representaciones de los diferentes partidos políticos, con legisladoras del Movimiento Al Socialismo, con líderes políticos, con instituciones intermediarias y garantes de la salida al desgobierno que vivía el país, detalla la agencia ANF.

“Todo esto estaba detallado, todo lo que sucedió en los diálogos con los líderes políticos, (con) la Conferencia Episcopal, con la comunidad internacional, eso también eliminaron en las pruebas argumentales. Me dejaron casi sin pruebas. Yo no tengo condiciones de defensa en este juicio. No solamente me eliminaron eso, eliminaron el informe de la OEA (Organización de Estados Americanos) donde se establecía el fraude electoral. Producto de ello, la gente salió a las calles (…), pero eliminaron el informe de la OEA, eliminaron pruebas importantes”, argumentó la exjefa de estado interina.

La exautoridad ratificó su inocencia y aseguró que asumió la presidencia respetando la Constitución Política del Estado; además, acusó al Tribunal de juzgarla con todos los agravios posibles bajo una arbitraria detención preventiva por más de un año.

“Vamos a seguir en la vía internacional, pero sobre todo yo me voy a quedar con la justicia divina, porque esa es la que a mí no me falla”, sostuvo Añez.

Añez: si hubo ‘golpe’, el presidente Arce es ‘el hijo del golpe’

Añez aseguró que es inocente de los cargos en su contra, cuestionó la competencia del tribunal ordinario para juzgarla y manifestó que si hubo un “golpe de Estado”, el actual presidente Luis Arce es “hijo del golpe”, detalló el portal Erbol.

“El otro día escuchaba a la representante de los derechos humanos, que decía: ‘si ella hizo un golpe, el presidente Arce es el hijo del golpe’, y bien dicho”, manifestó Añez a tiempo de señalar que en su gobierno se llamó a elecciones con las consecuencias ya conocidas.

Añez dijo que asumió la presidencia por las renuncias en cadena y el vacío de poder de 2019, con el objetivo de pacificar el país.

“Bolivia entera sabe que yo soy inocente y que, en su momento, hice lo que tenía que hacer por el bien del país, por el bien de los bolivianos y por la pacificación de nuestro país. Jamás tuve ambición de estar en la presidencia, jamás la busqué”, dijo la expresidenta.

“Lo volvería a hacer si tuvieran la oportunidad, lo volvería a hacer porque para eso a nosotros nos eligen en el parlamento. para estar en las buenas o las malas”, agregó.

Añez negó la versión de la Fiscalía de que habría coordinado su asunción a la presidencia incluso desde que estaba en Trinidad, antes de trasladarse a La Paz en medio de los conflictos de noviembre de 2019. Dijo que cuando estaba en Trinidad no tenía la pretensión de asumir la presidencia y que, entonces, no tenía no voz y voto ni siquiera en su propio partido. Agregó que cuando llegó al departamento de La Paz, no sabía por qué estaban policías y militares para recibirla, puesto que no había coordinado con nadie.

Asimismo, criticó que el juzgado no haya obligado a los testigos a presentarse, porque hubo personas que optaron por no testificar por miedo o cobardía. Mencionó a su exministro Óscar Ortiz y su excolega parlamentaria y exministra Eliane Capobianco.

La expresidenta agregó que deja un legado a sus hijos de compromiso con el país, mientras que el tribunal que la sentenciará deja un legado de ignominia y persecución.

Autoconvocados se instalaron en la cárcel de Miraflores y piden sentencia

Mientras los miembros del Tribunal escuchaban a Añez, autoconvocados llegaron e instalaron un mitin de protesta en el ingreso del Centro de Orientación Femenina de Miraflores: “¡30 años para Áñez!, ¡Sentencia!, ¡Justicia!”, “No se negocia con sangre derramada”, gritaban, según informó ABI.

Luego, los jueces se trasladaron a la cárcel de San Pedro. También escucharon la intervención de los exjefes del alto mando militar: el exjefe del Estado Mayor Flavio Gustavo Arce, el excomandante Pastor Mendieta del Ejército, quienes están con detención preventiva en San Pedro.

Los imputados son procesados por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. El Ministerio Público presentó alrededor de 70 pruebas, además de casi 20 declaraciones testificales para asegurar que Añez adecuó su conducta al tipo penal previsto en el artículo 153 y 154 del Código Penal.

Finalmente, los jueces determinaron un receso para deliberar, pero no dieron un plazo para convocar de nuevo a las partes para que escuchen el fallo.