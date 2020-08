Cargando...

La Paz, Bolivia

En un acto realizado en Palacio de Gobierno, la presidenta Jeanine Áñez, promulgó la tarde de este jueves la Ley de Convocatoria a Elecciones que modifica la fecha máxima hasta el 18 de octubre para así llevar adelante los comicios.

Con presencia de organismos internacionales y la Iglesia Católica, la jefa de Estado, manifestó que, con esta promulgación, el Gobierno impulsa la segunda pacificación en el país, ante los bloqueos en las carreteras encabezados por sectores sociales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y ante la amenaza de enfrentamientos entre estos grupos y la población.

"Estamos aquí reunidos para impulsar la pacificación del país, es la segunda vez que lo hacemos en esta gestión, y por eso concuerdo con quienes llaman a este proceso que estamos impulsando la segunda pacificación", indicó Áñez.

En el acto, Áñez mencionó que una de las claves para el proceso de pacificación fue que más allá de las diferencias políticas, el Estado prefirió la democracia antes que la dictadura. Recordó que por ello convocó y asistió el pasado domingo a Palacio de Gobierno al diálogo con los sectores sociales, Iglesia Católica y representantes de partidos políticos.

"Queremos la vida antes que la guerra". Sobre esa frase mencionada, Áñez dijo que para que pasen los oxígenos no se pidió a las fuerzas armadas que intervengan los diferentes puntos de bloqueos para que así los gritos de guerra civil queden perdidos.

"Mientras algunos políticos bloqueaban, el Gobierno pagaba por adelantaba el aguinaldo de la Renta Dignidad, también mientras unos bloqueaban y otros miraban de palco, el Gobierno insistía a la Asamblea que se libere el dinero para pagar el bono salud", cuestionó.

"En este tema, me alegra que la Asamblea haya creado un nuevo bono, pero me entristece que aún no libere el dinero para pagar ese bono que ha creado, ni para pagar el bono salud que nosotros como Gobierno hemos ofrecido", agregó.

Dicha ley fue consensuada por las tres fuerzas políticas del Legislativo y determina sanciones penales contra quienes intenten postergar nuevamente las elecciones.

La ley promulgada, que tiene seis artículos, dos disposiciones finales y una adicional, modifica el artículo 2 de la Ley N° 1297, de fecha 30 de abril de 2020, de Postergación de las Elecciones Generales 2020, modificada por el artículo 1 de la Ley N° 1304, de fecha 21 de junio de 2020.

El artículo 1 de la norma amplía el plazo para la realización de los comicios “a 169 días computables a partir del 3 de mayo de 2020, por lo que el plazo máximo para la realización de las elecciones será hasta el domingo 18 de octubre de 2020”. Precisa que por la declaración Constitucional Plurinacional 001/2020 del 15 de enero de 2020 sobre la Ley Excepcional de Prórroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas, “el plazo fijado por la presente ley no puede ser modificado”.

En el artículo 2 señala que “el Ministerio Público de oficio, iniciará proceso penal contra quienes, por cualquier medio, pretendan cambiar o cambien la fecha definitiva, impostergable e inamovible de las elecciones a realizarse hasta el domingo 18 de octubre de 2020”.

La norma emplaza al Ejecutivo a garantizar los recursos económicos para la realización de las elecciones en la fecha que fije el Tribunal Supremo Electoral, tanto para las actividades del calendario electoral, como para las medidas de bioseguridad en la jornada de votación.

Foto: Ministerio de la Presidencia