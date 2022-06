Año Nuevo Aymara e inicio del invierno se vivió en 8 puntos de La Paz

Cargando...

La Paz, Bolivia

Los paceños salieron este martes a los ocho puntos o cerros de la ciudad de La Paz para recibir los primeros rayos del sol en la celebración del Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco, y pidieron al tata Inti salud y bienestar, en una jornada que también marca el inicio de la estación del invierno.

El alcalde Iván Arias, que recibió los primeros rayos del sol en el mirador Jach’a Kollo, ubicado en el cerro Niño Kollo de Cotahuma, describió el crudo invierno porque en esta época del año “el sol está más lejos de la tierra, calienta menos y el frío ‘revienta’ hasta las piedras”.

“Recibiendo los primeros rayos solares en este día que marca, en nuestro continente, el inicio del invierno: el sol está más lejos de la tierra, calienta menos, y el frío ‘revienta’ hasta las piedras. Desde Cotahuma, en el mirador de Niño Kollo”, se lee en la cuenta Twitter del burgomaestre. Los paceños salieron este martes a los ocho puntos o cerros de la ciudad de La Paz. (Foto GAMLP).

En la Apacheta Murmuntani del macrodistro Hampaturi, donde acudieron autoridades municipales, se realizó un desfile de danzas autóctonas para recibir los primeros rayos del sol este martes. Una wajt’a o mesa de ofrenda a la Pachamama y un desayuno comunitario precedieron a un desfile autóctono que empezó en la apacheta Murmuntani y concluyó en la comunidad Quiñuma.

Los lugares donde los paceños recibieron la fiesta del Willka Kuti o Regreso del Sol fueron: Mirador Jach’a Kollo (Cotahuma), Mirador de Killi Killi (Periférica), Valle de las Flores (San Antonio), Templete Semisubterráneo de la Plaza Tejada Sorzano (Centro), Valle de la Luna (Mallasa), Comunidad Chucura (Zongo), y el Mirador Murmuntani (comunidad Quimuña, Hampaturi).

Cargando...

Al mirador Jach’a Kollo acudieron unas 300 personas y allí extendieron sus brazos y la palma de sus manos para recibir la energía de los primeros rayos del sol. Pidieron salud y bienestar al tata Inti. “He pedido sobre todo salud, tantos han muerto por la pandemia, muchos nos hemos enfermado y lo que más necesitamos es salud y bienestar”, dijo Martha Quispe, vecina de Niño Kollo. Los paceños salieron este martes a los ocho puntos o cerros de la ciudad de La Paz. (Foto GAMLP).

Niños, jóvenes y adultos llegaron a este sitio emblemático y apreciaron una ceremonia previa de ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra a través de la mesa con dulces, un sullu de llama, fruta y otros elementos de este ritual ancestral.

“Estamos con mucha fe y esperanza porque estamos saliendo de la pandemia y deseamos a toda la humanidad bienestar, con esa esperanza hoy (martes) estamos recibiendo el año nuevo aymara”, afirmó el subalcalde de Cotahuma, Fausto Terrazas.

Una llama enorme, símbolo de buen augurio, consumió la mesa de ofrenda a la Pachamama que, en interpretación de los amautas, es señal de bienestar para el futuro.

“El sullu ha recibido bien la Pachamama, es buen augurio para este año 5.530, recibamos esa fuerza telúrica para seguir luchando”, manifestó el amauta Marco. Los paceños salieron este martes a los ocho puntos o cerros de la ciudad de La Paz. (Foto GAMLP).

“Nuestra mesa nos ha avisado muchas cosas, no ha humeado, no se ha apagado, no ha habido doble fuego, eso significa que nuestra Pachamamita nos ha aceptado la ofrenda”, explicó el amauta andino.