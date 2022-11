Ante la falta de insumos, carritos de comida están a punto de cerrar

Cochabamba, Bolivia

La continuidad del paro cívico en Santa Cruz, los constantes bloqueos y otras medidas de presión están afectando a diferentes sectores productivos. Uno de ellos, son los carritos de comida que trabajan en diferentes calles de la ciudad de Cochabamba.

En ese sentido Asocarco, una de las dos asociaciones de Cochabamba que aglutina a los carritos de comida rápida, se declaró en emergencia.

Como consecuencia, estos negocios tuvieron que cambiar de menú, modificar precios e incluso cerrar la atención.

"Muchos han tenido que cerrar directamente porque no han podido aguantar. Otros estamos intentando mantener los precios porque nos debemos a un público, a un cliente. Por ejemplo, yo tengo los precios desde hace 4 años sin moverlos y ahora estoy tratando de mantenerlos todavía. He mermado mis ingresos en cuanto utilidad se refiere, pero estoy tratando de soportar lo más que se pueda para no afectar al cliente, ni tampoco bajar la calidad. Pero no todos podemos aguantar de esa forma; muchos han subido el precio o tuvieron que bajar a la cantidad gramaje de los productos", agregó Rivera.