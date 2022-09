Aparecen nuevas víctimas de estafa por venta de Ítems en la alcaldía cruceña

Santa Cruz, Bolivia

Aparecieron nuevas víctimas de supuesta estafa por ventas de Ítems en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Este martes, 20 de septiembre, hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llegaron tres jóvenes a los cuales Mauricio Pinto Góngora les habría ofrecido el cargo de ‘asistente A’ en la secretaria de Desarrollo Humano de la comuna cruceña.

“Venimos a presentar la denuncia correspondiente contra Mauricio Góngora y su hermano José, por el tema de estafa, lamentablemente estas personas se hicieron pasar por funcionarios públicos siendo que no eran y hacían uso indebido de la institución” señaló Mario Carrillo. “A mí me estafaron aproximadamente $us 1.000 y me prometieron un contrato de un año en la alcaldía”, acotó.