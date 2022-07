Aprehenden a delincuentes que pildoreaban a sus víctimas en fiestas

Cargando...

La Paz

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Juan José Donaire informó este martes que, la policía logró capturar a delincuentes, quienes operaban en la zona norte de la ciudad de La Paz, los mismos asistían a las fiestas entre ellos, prestes, bautizos y matrimonios, donde era el punto de encuentro de estos ladrones para captar a sus víctimas y robarlas.

Según la policía su modus operandi era hacerse amigos de los invitados y en un descuido, colocaban pastillas para dormir en las bebidas alcohólicas.

“Con el contexto prácticamente de los centros de diversión, donde se conglomera bastante gente por motivos de bautizos, matrimonios, estos ciudadanos se están introduciendo en las fiestas a los fines de generar la utilización de pastillas somníferas. Usaban la imperceptibilidad para que los ciudadanos piensen que es otro invitado, de ese modo fueron encontradas estas siete personas”, manifestó Donaire.

Los antisociales operaban en un minibús, donde fueron aprehendidos, estos tenían en su poder celulares, joyas y otros objetos que habrían sido robados en las fiestas donde asistían.

“Ellos estaban ataviados de ternos, de joyería de fantasía, se encontró en posesión de bastantes celulares, ninguno de estos celulares pertenece a estos ciudadanos”, aseveró Donaire.

La policía recomendó tener mucho cuidado al momento de asistir a una fiesta, y alertó a no hablar con desconocidos y más aún no recibir vasos que no son suyos.