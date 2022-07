Aprehenden a dos personas que portaban un millón de bolivianos

La Paz, Bolivia

El hecho ocurrió en la ciudad de La Paz, ambos fueron conducidos a la Fuerza Anticrimen por efectivos policiales luego de que no pudieran justificar la procedencia del millón de bolivianos que transportaban a Cochabamba.

Según los sindicados, el dinero presuntamente fue obtenido de la comercialización de minerales, no obstante, los acusados no pudieron comprobar la legalidad del dinero y ahora son investigados por legitimación de ganancias ilícitas, indicó el subdirector de la FELCC, coronel Juan José Donaire.

“Se ha encontrado más de un millón de bolivianos que, en todo caso, están cuantificados en el secuestro de este dinero. En la explicación que dan estos ciudadanos, probablemente hubiese sido obtenido a partir de la comercialización de minerales auríferos. Sin embargo, el momento de la fiscalización, no ha podido sostener la idoneidad y tenencia legítima de estos valores habido cuenta que estos no tienen una actividad formal específica, manifiestan tener esa actividad de comercialización aurífera en el mecanismo de intermediarios pero no se ha podido sostener”, manifestó Donaire.