Aprehenden a seis personas por ingresar a balneario con armas; la Policía aclaró que son réplicas

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

La tarde del 25 de enero se realizó una fiesta de cumpleaños en un balneario ubicado en el 7mo anillo y avenida de la capital cruceña. Algunas familias que estaban en compañía de niños haciendo uso de la piscina como de las instalaciones se atemorizaron luego que observaron a un grupo de hombres vestidos de negro, chalecos y portando armas de grueso calibre, ingresar al lugar escoltando a la mujer.

Esta situación llevó a los ciudadanos a grabar la escena y llamar a las autoridades policiales ante el miedo que generaban estas personas que intimidaban con su presencia y sus armas de fuego, mientras eran amenizados por un grupo musical que tocaban corridos, cumbia y rancheras dedicados a la cumpleañera, como si tratase de una serie de narcotraficantes.

Tras la recibir la denuncia, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llevó a cabo un operativo y llegó hasta el lugar para arrestar a los acusados y trasladarlos hasta dependencias policiales, además de secuestrar las armas.

Los integrantes que participaron del cumpleaños con temática narco. Foto: Red Uno

Cargando...

La noche del miércoles en conferencia de prensa, el comandante de la Policía en Santa Cruz, coronel Erick Holguín, informó que las armas utilizadas por estas personas son airsoft o réplicas de una verdadera, y descartó que los arrestados sean parte de una banda de narcotraficantes. Indicó que todos los acusados son de nacionalidad boliviana.

"No se trata armas de fuego, no son letales y los proyectiles que se usan son de bolsitas de plástico y no causa daño a la humanidad. La tipificación si existió delito lo definirá el Ministerio Público", dijo Holguín.

El comandante departamental, sostuvo que Santa Cruz no está en riesgo de la presencia de narcotraficantes y que el caso es totalmente aislado.

Uno de los oficiales técnicos de la Policía, explicó que dichas armas funcionan de manera eléctrica, vale decir con una bacteria, y que su uso es netamente deportivo, pues ante la vista de la sociedad genera temor y zozobra.

Cargando...

"Estas armas deben ser adquiridas de manera legal, tendrían que tener una póliza de importación o en todo caso adquiridas de una armería autorizada", explicó el jefe policial.