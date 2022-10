Aprehenden a sujeto que atropelló a una mujer en Potosí, la víctima no quiso sentar denuncia

Potosí

El Comando Departamental de la Policía en Potosí a través del Centro Especial de Investigación Policial (C.E.I.P), logró dar con el paradero del presunto protagonista del hecho de tránsito que se suscitó el día miércoles 05 de octubre de la presente gestión, en la calle Cañada Strongest, el cual se habría dado a la fuga y dejando sin auxilio a la víctima, así lo informó el coronel Roque Antonio Arraya.

“Tenemos prácticamente resuelto este caso, nos llama la atención que la víctima no quiso hacer la denuncia, en la entrevista preliminar indicaba que se encontraba bien y no quiso hacer algo legal. Pero la policía de oficio actuó es nuestro deber, no puede quedar en la impunidad”, manifestó el comandante.