Aprehendieron al que mató a tiros a un perro

Mairana, Santa Cruz

El hombre, Alfonso Ajata Pardo, que mató a un perro en Mairana con un disparo de escopeta fue aprehendido y será investigado por biocidio y portación de armas.

Su aprehensión se da tras la viralización del video donde se observa al hombre cometer el crimen, este se acerca con una escopeta y 'a quema ropa' dispara contra el perro de raza pitbull de su vecina. En el clip no se observa al perro, sin embargo tras el disparo, se escucharon aullidos desgarradores de la mascota.

La dueña de la mascota dijo en el programa Que No Me Pierda que el hombre acusó a su can de morder a su hijo, sin embargo ella aseguró que su perro no era agresivo y que nunca salía de su vivienda. Además de que llevaron al menor hasta un hospital y que allí afirmaron que no tenía ningún tipo de lesiones.