Aprovechó un descuido y robó una tienda en Villa Loreto

Cochabamba, Bolivia

Un hombre entró en una tienda de barrio en Villa Loreto, fue a tomar refresco, en un momento en que la dueña del negocio se descuidó, aprovechó para robar tarjetas de crédito telefónico, sustraer dinero y darse a la fuga.

“El hombre se me acercó y pidió una tarjeta para celular, en ese lapso me dijo deme una mini, me di la vuelta saque el refresco. Como soy ama de casa entraba y salía, aprovechó eso para robar tarjetas de celular y dinero”, dijo la dueña.