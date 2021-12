Arce afirma que las FFAA están sujetas a las leyes y como organismo no realiza acción política

Cochabamba

El presidente de Estado, Luis Arce, manifestó este viernes, en el acto de egreso de los nuevos sargentos de las Fuerzas Armadas, realizado en la Escuela Militar de Sargentos del Ejército "Maximiliano Paredes", que la tarea de la institución se basa en la organización de su jerarquía, por lo que es fiel y obediente, no delibera, ni realiza acción política.

“Las FFAA se basan fundamentalmente en la organización y que descansan en su jerarquía y disciplina porque es fielmente obediente, no delibera, no realiza marchas, ni publicaciones políticas. Las FFAA están sujetas fundamentalmente a nuestras leyes y a los reglamentos militares, como organismo institucional, no realiza acción política”, manifestó Arce.