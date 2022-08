Arce cantó, bailó y dijo en su discurso que jamás permitirá, sobre su cadáver un ‘Golpe de Estado’

La Paz

El presidente de Estado Luis Arce Catacora manifestó este jueves en su discurso en plaza San Francisco, tras la marcha en apoyo a su Gobierno, que el pueblo boliviano aprehendió de la experiencia vivida en el 2019, dijo que jamás permitirá un nuevo ‘Golpe de Estado’. El mandatario bailó, discursó y cantó en medio de los militantes que le brindaron su respaldo.

Así mismo agradeció el apoyo brindado de todas las organizaciones sociales, quienes convocaron a esta movilización para brindar su respaldo a su gestión de Gobierno, por lo que dijo que ‘no se siente sólo’.

“Yo no me siento solo hermas y hermanos. Ha quedado claro que el pueblo no quiere más golpes, el pueblo boliviano quiere trabajar, quiere progresar, quiere industrializar el país quiere generar fuentes de empleo. El pueblo boliviano tiene muchas necesidades y no dará cabida y no se va a dejar ni seducir, ni sorprender por la derecha que va a tratar siempre de engañar, con cualquier cosa para estancar el progreso”, aseveró Arce.