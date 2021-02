Arce: "Será complicado coordinar la vacunación con alcaldías que busquen un escudo político"

Cargando...

Tarija - Bolivia

El presidente del Estado, Luis Arce, entregó este viernes una obra de enlosetado en el municipio Yacuiba, Tarija. En la ocasión reiteró que su Gobierno necesitará coordinar la entrega de vacunas con una alcaldía y gobernación que sea ágil y no con aquellas que busquen un escudo político.

"Vamos a tener en el transcurso de los próximos meses cerca de 7 millones de vacunas para la población. Entonces, necesitamos coordinar con una alcaldía, con una gobernación, que sea ágil, que facilite el acceso a la vacuna a la población y no busque un escudo político", aseguró Arce.

Arce estuvo haciendo campaña política en pasados días junto al candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) con miras a las elecciones subnacionales del 7 de marzo. Durante esos discursos señaló, como ahora, que será mucho fácil coordinar con autoridades oficialistas.

En esta ocasión, el mandatario recordó que durante el mandato de expresidente Evo Morales fue complicado coordinar la realización de obras en los departamentos como Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, y es por eso que no se habría hecho obras.

Sin embargo, ese tipo de discursos de condicionar las obras a un apoyo electoral, también se observó en pasadas elecciones. En 2015, el exvicepresidente Álvaro García Linera dijo en la comunidad de Viliroco que si no dan su apoyo al ahora expresidente Morales, "regresarán los vendepatria, quitarán todo a las wawas, el sol se esconderá y la luna se escapará".

"Por ejemplo, en este caso específico de la vacunación, tenemos (que) coordinar con el gobierno departamental y con el municipio, sino no llegan las pruebas antígeno nasales, no se hacen pruebas antígeno nasales y la población está esperando y tenemos ahí los stock entregados a la gobernación que muchos no llegan a los municipios y peor los municipios muchas veces no hacen las pruebas", sostuvo Arce.

Después de las elecciones del 7 de marzo, Arce manifestó que también será necesario coordinar con las autoridades electas la construcción de escuelas, hospitales, carreteras y otras obras. Aseveró que en el caso de las escuelas quien tiene que proporcionar el terreno son las alcaldías y será mucho más fácil coordinar con un gobierno oficialista.

Para el mandatario, a la oposición política no le interesa el bienestar de la población y solo los utiliza como trampolín y nada más. Añadió que esa posición política se observó durante los 11 meses del gobierno de Jeanine Áñez, al que nuevamente calificó de "de facto".