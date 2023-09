Arcistas y evistas vuelven a enfrentarse por la candidatura a la presidencia de Morales

Bolivia

El anuncio de la candidatura a la presidencia del país por parte de Evo Morales reforzó la confrontación entre los sectores denominados 'renovadores' y 'radicales'.

Así, los asambleístas y organizaciones sociales que apoyan al gobierno de Luis Arce observaron la decisión del expresidente asegurando que es prematura.

"Evo Morales se hace el 'shakiro'; ciego, sordo, mudo; no ve los 33 allanamientos que se han hecho en el Chapare. Evo Morales en este momento no tiene base, quienes lo están proclamando son sus lamebotas , que lo han proclamado en años pasados y no pasan de 200 personas en todo el país", comentó el diputado Rolando Cuellar, de ala renovadora del MAS.

Para el diputado Juan José Jauregui es una decisión anticipada.

Algunos miembros de organizaciones sociales del Pacto de Unidad indicaron que primero deben realizarse las elecciones primarias.

"Tuvo el error del referéndum, también de no obedecer al pueblo en 2019. Por lo tanto, si sigue en este camino y no puede ganar unas primarias, no podrá ganar una elección. Le dijimos que no se victimice, tiene todo el derecho de participar, pero primero gane las primarias", aseveró Vidal Gómez, representante de los Interculturales.