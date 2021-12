Arias afirma que los niños no vacunados no podrán ser inscritos el 2022

Tras la ampliación del rango de edad de vacunación en menores de 5 a 11 años, el alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, manifestó este jueves, que los niños que no estén vacunados no podrán ser inscritos en la gestión 2022.

“No va a haber inscripción escolar si es que no están vacunados y no podrán entrar al aula los niños no vacunados”, manifestó Arias.