Arias afirma que pese a los procesos en su contra no se rendirá

La Paz

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, manifestó este lunes a través de su cuenta de Twitter que, en la actualidad tiene 18 procesos en su contra, lo que significa que son más de los meses que lleva de alcalde de La Paz.

Señaló que hoy en el marco de su declaración ante la Fiscalía, la cual fue suspendida, le entregaron una nueva citación, por lo que el próximo miércoles deberá asistir a dos declaraciones por procesos diferentes.

“Tengo 18 procesos, más que los meses que estoy como alcalde. Cuando salía hoy de la Fiscalía, donde me citaron para declarar, me entregaron nueva citación. Atenderé 2 declaraciones el miércoles. Me tienen entre la Alcaldía y Fiscalía. No me rendiré y trabajo sin pausa por La Paz”, manifestó Arias a través de Twitter.