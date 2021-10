Arias anuncia acción popular para que vacunación contra coronavirus sea obligatoria

Este viernes, el alcalde Iván Arias informó que la próxima semana se planteará una acción popular pidiendo que la vacunación contra el coronavirus sea obligatoria en el país.

"El problema es que mucha gente no se ha vacunado, estamos a nivel nacional con apenas el 59% de gente vacunada, hay mucha gente que se resiste. Yo el lunes voy a presentar una acción popular pidiendo que la vacuna sea obligatoria porque la salud es primero, no puede ser que yo no me quiera vacunar y ponga en peligro la vida del entorno", señaló la autoridad edil en una entrevista en un medio radial.