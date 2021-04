Arias califica a Evo de antidemocrático

Este domingo tras emitir su voto en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales, el alcalde electo de La Paz Iván Arias calificó al expresidente Evo Morales de antidemocrático quien aseveró que si la justicia hubiera detenido en diciembre del año pasado a Iván Arias, Manfred Reyes Villa y Luis Fernando Camacho, éstos no hubieran sido elegidos como autoridades.

“El espíritu antidemocrático de ciertas personas no puede primar sobre la voluntad popular. El pueblo ha votado, quiere democracia y no quiere confrontación. Y yo pido al determinado señor más respeto por el presidente (…) está haciendo daño a la democracia y al gobierno. No es la oposición sino un señor que no asume que lo único que tiene que hacer es callarse y dedicarse a sembrar su coca”, dijo Arias a los medios de comunicación que le consultaron sobre el tema.