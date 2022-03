Arias declaró en fiscalía por el caso incremento tasa de aseo

Después de más de dos horas de declaración ante el fiscal Especializado de Corrupción y Delitos Aduaneros, Junior Flores, el alcalde Iván Arias informó este jueves que demostró ante la autoridad judicial que no violó la Constitución Política del Estado (CPE), con la actualización de la Tasa de Aseo Urbano en La Paz, y aseguró que se aplicó la Ley 2434 que obliga a indexar los tributos a la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).

El burgomaestre ingresó a la Fiscalía a las 08:45 y salió a las 11:15 después de comparecer ante el fiscal Flores, quien citó a Arias a declarar sobre este caso después de recibir la denuncia del diputado Ramiro Venegas del Movimiento Al Socialismo (MAS) por resoluciones contrarias a la CPE.

“Se me acusa de que yo habría incumplido las leyes, yo no he incumplido, más bien he demostrado con suficiente documentación y procedimientos que soy el que está cumpliendo la norma, de que soy el Alcalde que se apega al cumplimiento de las disposiciones nacionales y municipales, raramente un diputado que no conozco (Venegas), que no conoce las leyes, que no sepa quién emite tributos, quién emite tasas, haya hecho esta acusación con una supina falta de conocimiento de las leyes”, afirmó Arias.