Arias pide ampliar por una semana más las vacaciones por poca cobertura de vacunación en niños

La Paz

El alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias, manifestó este martes en conferencia de prensa que, debido a la poca afluencia de niños en los puntos de vacunación contra el Covid-19, debería ampliarse por una semana más las vacaciones.

“Se postergó una semana (las vacaciones), yo creo que debería postergarse dos semanas, porque los niveles de vacunación en niños son muy bajos. Yo no entiendo porque seguimos haciendo cumbres y más para ver esto, dicen que van hacer una cruzada por vacunación, ¿saben cuál es la mejor cruzada para volver a reactivar?, es el decreto que dice obligatoriamente debe presentar su carnet de vacunación para trámites públicos y privados”, manifestó Arias.

Así mismo, pidió a los padres de familia llevar a sus hijos a los centros de vacunación, para evitar un mayor incremento en el número de contagios debido a la pandemia, y más aún con la llegada a Bolivia de la nueva variante.

“Yo pido a los papás, por favor ayúdenme nuestro problema de cobertura está en muchachos de 5 a 10 años. Yo no entiendo porque los papás si aman a sus hijos (no los inmunizan), vayan a vacunarlos, no están vacunando a los niños y están cayendo muchos con el Covid, solo tenemos ahí un punto débil”, aseveró Arias.