Arias recuerda al presidente Arce que censo no se impone y observa “falta de sinceramiento”

La Paz

El alcalde Iván Arias recordó al presidente Luis Arce que el censo no se impone y que la fecha debe surgir de una reunión técnica, y observó “falta de sinceramiento” en el Gobierno, después que el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijera el miércoles que “en ninguna de las mesas se manifestó oposición al cronograma” del Instituto Nacional de Estadística (INE), dando por hecho que será en 2024.

“El diálogo pactado con @LuchoXBolivia fue para acordar. No para imponer y menos para pretender tomar el pelo. Quisieron hacer el Censo en 2022; hoy se cierran para el 2024. Hace falta sinceramiento. ¿Qué hizo mal el @INE_Bolivia? guardo esperanzas de salida técnica y en consenso”, se lee en la cuenta de Twitter del burgomaestre.

Arias dijo que Cusicanqui lo que hizo el miércoles “es informar los resultados de las mesas, pero yo le voy a decir, encuentro entre la tomadura de pelo y el peluquero, que quiere decir eso, ojalá no sea una tomadura de pelo, que hayamos hecho tantas reuniones, que hayamos hecho el esfuerzo de hacer propuestas y luego vengan y nos digan que no sirven, nos minimizan. Por supuesto nosotros como municipio tenemos que hacer una propuesta para el municipio, nosotros no somos el INE, pero nos minimizan”.

El alcalde de La Paz también dijo que en la reunión del 17 de agosto hubo observaciones al informe del INE. “Claro que hemos tenido observaciones si no para que han servido estas reuniones, entonces plantearlo así sería una tomadura de pelo”, ratificó.

Arias recordó que en la reunión de los alcaldes con el presidente Arce, el pasado 27 de julio, se acordó que al final de las diez reuniones técnicas la fecha del censo se definirá de manera consensuada.

Arias añadió que si se confirma que todo este esfuerzo realizado por la Alcaldía de La Paz no será tomado en cuenta para definir una ruta crítica final y un cronograma para realizar el censo, “sería una pena”, aunque expresó su confianza que el presidente Arce tendrá la palabra final al respecto.

Una cumbre nacional por el censo y reuniones por separado con universidades, gobiernos municipales y el Consejo Nacional de Autonomías, son los dos posibles escenarios que el alcalde Arias planteó para definir la fecha del censo en el país, una vez que concluyeron las mesas técnicas en las nueve capitales de departamento y El Alto.

La propuesta fue planteada este jueves por la Alcaldía de La Paz en la reunión de secretarios municipales de Planificación, convocada por la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) y realizada en Cochabamba.