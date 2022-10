Arzobispo Centellas: “Ojalá que hoy se dé solución a este conflicto que está viviendo Bolivia y sobre todo Santa Cruz

Sucre, Bolivia

El arzobispo de Sucre y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), monseñor Ricardo Centellas, espera que el diálogo nacional por el Censo en Cochabamba pacifique el país con diálogo que logre consensos y con la participación de todos los sectores en conflicto como Santa Cruz.

“Ojalá que hoy día se dé solución a este conflicto que está viviendo Bolivia y sobre todo Santa Cruz con el paro indefinido, espero que exista una voluntad política de apostar por la pacificación y no por la conflictividad, (además) de reconocer que el censo es un derecho de Bolivia y no una acción particular de un partido”, señaló monseñor Centellas.