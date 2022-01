Aseguran haber visto sobrevolar un OVNI en Tarija

Cargando...

Tarija - Bolivia

Ciudadanos tarijeños reportaron el avistamiento de un OVNI (Objeto Volador No Identificado) a las 18:00 del día martes, las imágenes que captaron la supuesta nave se viralizaron inmediatamente en redes sociales, aún no se ha confirmado la veracidad de las mismas, pero no sería la primera vez que informan sobre este tipo de apariciones en el cielo de Tarija.

El primer avistamiento informado en Tarija data de 1978, cuando vecinos informaron sobre un extraño objeto en el cielo o una especie de llamarada que se creía había explosionado en la zona de Padcaya, pero cuando los expertos y la prensa llegaron al lugar no encontraron nada. El misterio hasta la fecha se mantiene.

Otro hecho similar sucedió en el 2012, fue reportado por un grupo de viajeros que se sorprendieron cuando, según ellos, observaron un OVNI, este avistamiento se habría producido en la cuesta de Sama; enseguida los inusuales testigos sacaron sus cámaras filmadoras para registrar el suceso.