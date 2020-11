Asfixio y enterró a su pequeño hijo cerca de un río

Vinto, Cochabamba

Una mujer de 21 años, identificada como Maribel A. M. había abandonado su hogar. Su esposo denunció el hecho y cuando la encontraron señaló que sólo tenía dos hijos de 5 y 3 años, sin dar cuenta de su tercer hijo de 1 año y cuatro meses.

La progenitora dio varias versiones señaló que había muerto enfermo por una diarrea, que se había caído y al final terminó confesando que lo había asfixiado y enterrado cerca de un río por problemas con su pareja.

Personal del IDIF exhumó el cadáver, para que se realice la autopsia que revelará la causa y data de muerte. Según la principal sospechosa, el menor murió el viernes. La acusada será procesada por infanticidio.

Hernán Cueto, funcionario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Vinto, informó que la presunta autora del infanticidio dio versiones distintas de lo ocurrido e incluso pretendió escaparse.

“Tenía problemas con mi esposo, mucho peleábamos y me ultrajaba por eso lo he hecho. Yo sola lo he traído el cuerpo del niño”, admitió la progenitora ante los medios de comunicación.