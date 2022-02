Así le quedó el rostro a Maluma después de ser atacado por su perro

Cargando...

¡Vaya que susto se pegó Maluma! El cantante colombiano reveló a través de sus redes sociales que fue mordido en la cara por uno de sus perros, un dóberman. El famoso mostró la herida que le dejó, al mismo tiempo de enviar un mensaje de prevención a sus millones de seguidores.

El joven artista, de 28 años, salió a la defensa del animal que, según Maluma, reaccionó por susto. “La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada. Lo quiero como si nada hubiera pasado”, dijo el artista de música urbana.

No obstante, el cantante se encuentra bien, ya que las heridas, como se logra evidenciar, solamente fueron superficiales.