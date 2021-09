Cargando...

Maluma ha dado de qué hablar estos días por la aclaración de su supuesto romance con Kim Kardashian. En una entrevista señaló que no hubo nada entre ellos y que solo son amigos. Sin embargo, un segundo hecho lo marcó esta semana, luego de que se captara en video una "violenta" reacción que tuvo con un fanático en Nueva York.

Una usuaria en TikTok compartió un clip en el que se ve a mucha gente alrededor de una persona. Ella escribió que se encontraba caminando por las calles de la ciudad nortemaericana, cuando se encontró a un "personaje".

"Caminando por las calles de NYC y ... ospss. Reconoces el personaje", preguntó la joven.

En eso, se ve la espalda de un hombre con una camiseta blanca tomando con fuerza la muñeca de otra persona, que no era ni más ni menos que Maluma.

no se dio cuenta de lo que está pasando, pero su guardaespaldas tomó el brazo de la persona que estaba agarrando al cantante y lo empujó para que se alejara.

Pero el intérprete de "Felices los 4" también reaccionó y no dudó en defenderse y lanzó un golpe al brazo del hombre que lo tenía agarrado y lo miró muy molesto. Seguido de esto, el fanático le pidió disculpas: "Sorry, my friend" (perdón, mi amigo), mientras lo sigue de cerca hasta que finalmente Maluma se sube a un auto y se va.

Cargando...

El registro, que tiene más de 3 millones de reproducciones, generó una serie de comentarios a favor y en contra de la reacción del colombiano. Mientras algunos comentaron que la reacción de Maluma es comprensible, otros criticaron que el colombiano se haya comportado así con un fan.

"No puedo con el payaso este, más soberbio, imposible", "Eso les pasa por andar idolatrando a cualquiera, ni que fuera la gran cosa Maluma", dijeron algunos, mientras que otros precisaron: "Le está agarrando la muñeca fuerte...que un extraño te agarre así, a ver cómo reaccionan", "Hasta yo le aviento la mano su me aprieta así".