Así se entregó Javier Copa a la Policía, principal sospechoso de feminicidio

Santa Cruz - Bolivia

Cristian Tejada, abogado de Javier Copa, el principal acusado de feminicidio de su expareja, Viviana Ojeda Vargas, que llegó desde Buenos Aires a Santa Cruz la madrugada de este jueves, denunció que se habrían realizado acciones irregulares en el traslado de su defendido hasta celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

"El me manifestó que estaba arribando a la ciudad cruceña y se coordinó con el director de la Felcv para verlo a Javier y ver el trato que recibiría, además se pidió que este presente la prensa. Pero de manera sorpresiva el director de esta institución me llama y dice que el mismo Javier pidió no ser expuesto, esto llama mucho la atención", dijo Tejada.

Según el abogado llegó efectivamente a las celdas de la Felcv pero tardó tres horas en llegar, y hasta aproximadamente las 04:00 de la madrugada del jueves no le permitía contactarse con él, denunció Tejada.

El sospechoso de feminicidio, llegó el jueves al país después de haber huido a la Argentina, desde donde comunicó públicamente que se presentaría, primero en una comisaría y luego a la embajada de Bolivia. En todas sus declaraciones argumenta que es inocente y pide garantías para mantenerse con vida.

Copa será puesto a disposición de personeros del Ministerio Público para definir su situación legal por el delito de feminicidio en contra de una joven de 21 años embarazada de 6 meses, su cuerpo fue hallado cuatro días después de su desaparición en estado de descomposición en unos matorrales de Sombrerito, La Guardia.

