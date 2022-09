"Asistiré como un ciudadano más", Gobernador no subirá a la testera en el cabildo

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, confirmó este miércoles que no subirá a la testera durante el cabildo que se realizará el 30 de septiembre a los pies del Cristo Redentor. Sin embargo, aclaró que estará presente como un "ciudadano más" al encuentro.

La autoridad explicó que el pedido fue hecho por el Comité Pro Santa Cruz y el Comité Interinstitucional por el Censo tras una exigencia del Tribunal Electoral Departamental (TED), que enviará veedores, para que no se interprete que el cabildo es político.

"Lo importante es que el Cabildo salga como tiene que salir y que las medidas sean contundentes. Aquí no hay mezquindades, yo no me puedo enojar porque el presidente del Comité (Rómulo Calvo) me pida algo de la Corte”, aseguró Camacho.

Ocho puntos a tratar

Son ocho los temas que los presentes en la concentración deberán aprobar o rechazar, según señala el documento que fue presentado por el Comité Pro Santa Cruz.

1.- Solicitar y exigir al Órgano Ejecutivo Nacional la realización del Censo en el mes de junio del año 2023.

2.- Solicitar y exigir a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la Abrogatoria de la Ley No. 1405 de Estadísticas Oficiales.

3.- Solicitar y exigir al Órgano Ejecutivo Nacional y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la reforma judicial para cambiar la administración de justicia.

4.- Exigir al INRA, frenar los avasallamientos y ocupación ilegal de las tierras en el departamento de Santa Cruz.

5.- Exigir al Órgano Ejecutivo Nacional asuma acciones institucionales para la protección de las áreas protegidas nacionales existentes en el departamento de Santa Cruz.

6.- Exigir al Órgano Ejecutivo Nacional el inicio inmediato de la elaboración del Pacto Fiscal conforme al mandato jurídico de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización No. 031.