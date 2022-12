Aún no encuentran la encomienda, valuada en $us 40.000, robada de la Terminal Metropolitana

Cargando...

Después de una semana, aún no encuentran la encomienda valuada en $us 40.000 que fue robada de la Terminal Metropolitana de la ciudad de El Alto. El dueño de la Empresa Trans Bermejeño, Humberto Domínguez, protestó contra las autoridades porque las investigaciones no estarían avanzando.

“Aquí no tengo ninguna respuesta, nada realmente estoy preocupado, sigo aquí en La Paz en la terminal de El Alto. Los dueños (de las encomiendas robadas) me han dado un plazo unas dos semanas (para devolverles)”, sostuvo.

Domínguez pide a la Alcaldía alteña identificar a los responsables del robo y ayuda para resolver el conflicto que se generó por el robo.

“Me han comprometido que es seguro la terminal, pero parece que no hay seguridad, porque es una gran cantidad lo que me han robado aquí en la terminal”, indicó.

Los dueños de algunas de las encomiendas llegaron hasta la Terminal Metropolitana para exigir que se aceleren las investigaciones y cuestionaron la seguridad de la terminal.

“Cómo es posible que se pierda de la terminal, dejan entrar vehículos sin placas, cualquier vehículo entra, entonces cómo controlan”, reclamó una mujer.