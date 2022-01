“Autoconvocados del Sur” rechazan la exigencia del carnet de vacunación

Cochabamba, Bolivia

Los denominados “Autoconvocados del Sur” dieron un plazo de 24 horas para cambiar el Decreto Supremo que obliga a portar el carnet de vacunación, en lugares públicos y de afluencia de personas.

Realizaron una protesta en puertas de la Terminal de Buses, hicieron una toma simbólica y advirtieron con radicalizar su protesta, indicaron que no están de acuerdo con la norma porque vulnera sus derechos.

La disposición nacional señala que las instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados y supermercados, unidades educativas, universidades, institutos deberán solicitar el carnet de vacunación con esquema completo.

Sobre este tema se ha contemplado a quienes "ejerzan su derecho a no vacunarse", deberán presentar pruebas PCR negativas con una antigüedad máxima de 48 horas para viajes o ingresar a lugares concurridos.

“No queremos ser obligados a la vacuna, los que quieren se pueden vacunar, los que no quieren que no se hagan vacunar, no nos pueden obligar, en los bancos están pidiendo, en la Terminal para viajar, eso no queremos”, señaló una de las manifestantes.