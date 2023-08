"¡Ay no, mi hijo!", fue el grito desgarrador de una madre al ver arrollado a su pequeño

Potosí, Bolivia

Este viernes 4 de agosto se registró una tragedia en la avenida Circunvalación de la ciudad de Potosí, un camión cisterna arrolló a un niño de 6 años cuando intentaba cruzar la vía.

Ante el grito desgarrador de la madre, que se descuidó por segundos, se suscitó este lamentable hecho de tránsito. De acuerdo al conductor no pudo ver al niño cuando cruzó la vía, la madre llora y lamenta la muerte de su hijo.

“¡Ay no, mi hijo! No, no, no, mi hijito. ¡Papito! ¡Papito! ¡Despierta! ¡No, por favor! ¡No mi hijito! ¡Ayuda! (...) Pasó por ir a trabajar”, son los gritos desesperados de la progenitora.