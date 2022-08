Bloqueo multisectorial en el Beni por vías de conexión al corredor Bioceánico

Cargando...

Trinidad, Beni

Las rutas al Beni amanecieron bloqueadas este jueves, 11 de agosto, por transportistas y cívicos que exigen la construcción de dos ramales para que ese departamento pueda conectarse al Corredor Bioceánico. Hay varios puntos de bloqueo en los ingresos a la capital trinitaria.

“Estamos exigiendo la construcción de la carretera Bioceánica Trinidad-San Pedro, San Ramón, San Joaquín, Puerto Ustarez, Guayaramerín y Santa Ana que es una promesa del gobierno de Evo Morales, desde el 2015, pero que hasta la fecha no se tiene ningún avance”, manifestó el dirigente del sector de transporte, Willy Gutiérrez.

Además, señaló que la medida de presión fue convocada por el transporte federado y libre, y cuenta con el apoyo del Comité Cívico y los gremiales. Algunos puntos de bloqueo se encuentran en San Ramón, Loma Suárez, Loreto, San Ignacio de Moxos, añadió.

La demanda que tiene este departamento significa la construcción de al menos 600 kilómetros de vías y conexiones para que la región beniana pueda conectarse a la carretera internacional y mientras no haya acercamiento con el Gobierno, las rutas permanecerán bloqueadas.

Los movilizados indicaron que recibieron una que recibieron una carta del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, para evaluar su demanda este jueves, asimismo, agregó que están atentos al diálogo y a lo que pueda ofrecer el Gobierno; no obstante, en caso de que sus demandas no sean atendidas, no descartan con radicalizar sus medidas.

“Va a bajar con sus técnicos y asesores y se tomarán determinaciones. Si hay algo positivo y convence al departamento, no hay sentido de un bloqueo y se la levantará, pero si es negativo esto se radicalizará”, afirmó Gutiérrez.

Cabe resaltar que, el Corredor Bioceánico fue anunciado por Evo Morales en 2015 como parte de un paquete de carreteras de más de 3.000 kilómetros que se iban a construir en Bolivia con una inversión de 4.000 millones de dólares. Su construcción unirá las poblaciones de San Pedro, San Ramón, San Joaquín, Puerto Ustárez, Santa Ana, Puerto Siles y Guayaramerín con Trinidad.

Cargando...