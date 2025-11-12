TEMAS DE HOY:
accidente vehicular accidente de tránsito robo agravado

26ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

Bolivian Business premia a las 32 marcas más prestigiosas del país

El Ranking de Marcas no solo mide el desempeño de las empresas dentro de su industria, sino que también evalúa aspectos como atención al cliente, inversión y clima laboral.

Naira Menacho

12/11/2025 0:10

Santa Cruz

Escuchar esta nota

En una gran cena de gala, el semanario económico Bolivian Business dio a conocer a las 32 marcas más prestigiosas del país, en el marco de la 20.ª edición del Ranking de Marcas. Con la entrega, el evento consolida dos décadas de investigación continua sobre las empresas más destacadas de Bolivia.

Las 32 marcas ganadoras en el ranking se han destacado en los diferentes rubros empresariales que van desde la banca y farmacia hasta medios de comunicación y cadenas de supermercados.

La evaluación:

El Ranking de Marcas no solo mide el desempeño de las empresas dentro de su industria, sino que también evalúa aspectos como atención al cliente, inversión y clima laboral.

Bajo esta premisa, se realizó un análisis riguroso y objetivo que involucró a expertos en marketing y a una comunidad de 100 profesionales del sector.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD