Bolivian Business premia a las 32 marcas más prestigiosas del país

En una gran cena de gala, el semanario económico Bolivian Business dio a conocer a las 32 marcas más prestigiosas del país, en el marco de la 20.ª edición del Ranking de Marcas. Con la entrega, el evento consolida dos décadas de investigación continua sobre las empresas más destacadas de Bolivia.

Las 32 marcas ganadoras en el ranking se han destacado en los diferentes rubros empresariales que van desde la banca y farmacia hasta medios de comunicación y cadenas de supermercados.

La evaluación:

El Ranking de Marcas no solo mide el desempeño de las empresas dentro de su industria, sino que también evalúa aspectos como atención al cliente, inversión y clima laboral.

Bajo esta premisa, se realizó un análisis riguroso y objetivo que involucró a expertos en marketing y a una comunidad de 100 profesionales del sector.

