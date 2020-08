Bolsonaro confiesa sentirse mal y tener una infección pulmonar

Cargando...

Brasil

Jair Bolsonaro se ha hecho recientemente un examen de sangre porque estaba con un poco de debilidad, y los resultados lanzaron una pequeña infección. Por el momento está tomando antibióticos porque según el mandatario después de 20 días de estar dentro de casa aparecen otros problemas entre los cuales tuvo moho en el pulmón.

El jefe de Estado no aportó más detalles sobre el origen y el alcance de la infección, pero fue categórico al afirmar que está curado. No obstante, va a revaluar su agenda de este viernes, en la que tenía previsto desplazarse al estado de Río Grande do Sul, con temperatura extremadamente fría en esta época.

El mandatario, que es uno de los líderes mundiales más escépticos frente a la gravedad de la pandemia, que en el país ha dejado hasta este jueves más de 2,6 millones de casos confirmados y 91.000 muertes, volvió el lunes a sus actividades después de haber dado positivo para la Covid-19 el pasado 7 de julio.

Cargando...

Bolsonaro insistió en el uso de la cloroquina para tratar a los pacientes con coronavirus y afirmó que ese antipalúdico, del cual no se tiene una comprobación científica sobre su eficacia frente a la Covid-19, permitió su rápida recuperación.

“El médico de la Presidencia me mandó cloroquina y al día siguiente estaba mejor. Lo mismo con Onyx (Lorenzoni, ministro de Ciudadanía). Si fue coincidencia, no sé”, apuntó Bolsonaro, para quien no existe otro remedio en el tratamiento, a pesar de no tener comprobación científica sobre su eficacia.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ante tales declaración, afirmó que sospecha que Bolsonaro inventó tener coronavirus para hacer propaganda a la cloroquina.

“Creo que Bolsonaro inventó que estaba contaminado para hacer propaganda del remedio. No sé si es socio, pero se comporta como si fuese el dueño de la fábrica que produce ese remedio e intenta venderlo”, expresó Lula da Silva.

En su primera salida fuera de Brasilia desde que se reintegró a sus actividades esta semana, el mandatario fue recibido por centenas de seguidores en Piauí y sobre un caballo se puso un sombrero típico de la región y no usó mascarilla de protección, como es obligatorio en ese estado.