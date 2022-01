Branko Marinkovic dio positivo a coronavirus

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

A través de sus redes sociales, el exministro de Economía Branko Marinkovic anunció que dio positivo a coronavirus, pese a estar inmunizado con tres dosis.

Luego de más de seis meses de no estar activo en su cuenta de Twitter, hoy nuevamente salió a luz publica por medio de esa red y anunció que dio positivo al virus. Además concientizó a los ciudadanos a cuidarse para no ser contagiado y no contagiar a los demás.