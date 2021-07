Britney Spears no volverá a actuar mientras los problemas con su padre no terminen

Cargando...

Los seguidores de la Reina del Pop van a tener que esperar un buen tiempo más, para verla sobre un escenario dando los excéntricos shows que la caracterizaron por años. La cantante estadounidense anunció públicamente que no volverá a actuar mientras los problemas con su padre continúen.

"Esta tutela mató mis sueños", dijo en una publicación extensa en Instagram. "Así que todo lo que tengo es esperanza".

A sus 39 años, Britney quiere poner fin al acuerdo, al que califica de abusivo por parte de su progenitor, cuya tutela se estableció después de que su padre, solicitara a un tribunal autoridad legal sobre la vida de la estrella del pop, en medio de preocupaciones sobre su salud mental.

"No actuaré en ningún escenario pronto con mi padre manejando lo que uso, digo, hago o pienso. Prefiero compartir videos desde mi sala de estar en lugar de en el escenario en Las Vegas, no voy a ponerme mucho maquillaje y tratar de intentarlo en el escenario de nuevo y no ser capaz de hacer el trato real con remixes de mi canciones durante años", escribió Britney, que no ha actuado en público desde finales de 2018.

En el mensaje, Britney también dijo que no le gustó la forma en que los recientes documentales sobre su vida traen a colación momentos humillantes del pasado, y agregó que ya ha superado todo eso. Ahora se centra en recuperar su libertad completa, ya que al permitirle elegir a su abogado después de tantos años le devolvió una parte de ella, y esta vez permitirá la ayuda de Kim Kardashian para lograrlo al 100%.

Los documentales, incluido Framing Britney Spears, que ha sido nominado a dos premios Emmy, junto con el movimiento #FreeBritney atrajeron una mayor atención a la tutela y el apoyo del público a la cantante.