Buscan a Betsabé, policía allanó la casa del sindicado de secuestro

Cochabamba, Bolivia

El día de ayer familiares Betsabé Mara Alacia junto al Colectivo “Mujeres de Fuego” realizaron una protestaron en puertas del Comando Departamental, exigiendo iniciar la búsqueda de la joven de 24 años, quien habría sido secuestrada por un policía.

"¡Devuélveme a mi hija por favor! Te lo suplico ¡Por favor! ¡Devolveme a mi hija!", fue el pedido desgarrador que realizó la madre.

Indicaron que está desaparecida desde el 11 de agosto, sus padres denunciaron a un teniente de policía como el responsable de la desaparición, contra quien las instancias policiales emitieron una orden de aprehensión.

"Ella no vuelve a casa desde el 11. Al segundo día él apareció y señaló que la tenía, que en una hora iba a estar. Pero desde ese momento no sabemos nada, no hay rastros de él", indicó otra de las familiares.

El sindicado trabajaba en la Estación Policial Integral (EPI) del centro. El oficial y la joven llevaban un mes en una relación amorosa. Este oficial tiene antecedentes, uno de ellos por tentativa de feminicidio.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en una operación conjunta con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) inició la búsqueda de la joven desaparecida.

“Hemos activado todas nuestras unidades de investigación criminal, para realizar seguimiento de este caso y poder dar con el paradero tanto de la víctima como del oficial de policía. Este ya no retornó a su fuente laboral y desconocemos su paradero”, indicó el director de la Felcv, Rubén Darío Lobatón.

La FELCV y la FELCC pidieron a la población brindar cualquier dato sobre el paradero de Betzabé. Indicaron que ya comenzaron los trabajos investigativos en todas las unidades de las fuerzas del orden para encontrar a la víctima y al acusado.

"La población puede comunicarse con el número 60707046 para brindar información sobre el paradero tanto de la víctima como el acusado. Pese a que la investigación fue derivada por el fiscal a la FELCV, nosotros seguiremos colaborando y trabajando", aseguró Alberto Cárdenas, director de la FELCC.

Este 18 de agosto la policía allanó la casa del Teniente Boris Adán Mina Alanes, sindicado de secuestrar a Betsabé, personal de la FELCV secuestró documentos y habría una mujer arrestada en calidad de cómplice, sería la otra pareja.

“Tenemos conocimiento por declaraciones de la arrestada, que el Teniente estaba consumiendo bebidas alcohólicas por tres días junto a ella, sería una testigo clave, que aparentemente conocería el paradero del efectivo (…) Conocemos que tiene tres enamoradas (entre ellas Betsabé) y su esposa”, informó el abogado de la familia, Juan Carlos Montaño.

El último contacto de Betsabé fue mediate mensaje vía WhatsApp con una de sus amigas, donde le indica que estaba con el Teniente en su domicilio, pero no le permitiría salir, desde la noche del 11 de agosto se desconoce del paradero de ambos, sus celulares están apagados.

El caso también está siendo investigado por la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) puesto que el funcionario no se presentó a su fuente laboral y no solicitó permiso o baja médica e incluso se estaría exponiendo a una baja de la institución debido a que no justificó su ausencia.