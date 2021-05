Buscan a conductor que atropelló a un niño y luego se dio a la fuga

Cochabamba, Bolivia

El accidente ocurrió en la OTB “Base Aérea”, Av. Copacabana, el día domingo 9 de mayo al promediar las 11:00 de la mañana. El niño cruza la calle sin darse cuenta que la movilidad pasaba por el lugar y es atropellado.

El conductor no se detiene y se da a la fuga. El menor de 5 años quedó herido con un golpe en la cabeza y moretones en el cuerpo. La policía inició la búsqueda del conductor.

El pequeño que fue atropellado sobrevivió, tiene heridas en el rostro y cuerpo, la madre exige que el conductor se haga responsable, porque ahora necesita una cirugía para el pómulo izquierdo.

“El conductor se escapó, trataron de alcanzarlo pero no pudieron dar con él. Fuimos a buscarlo a la casa donde ingresó, pero no sale nadie del lugar. Afortunadamente mi hijo no tiene secuelas internas, pero necesita una cirugía, para que no queden secuelas”, declaró la madre.