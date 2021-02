Buscan recaudar dispositivos móviles para estudiantes de escasos recursos

La Paz, Bolivia

La Agrupación Manitos Sucias, inicia una campaña de recolección de dispositivos (celulares y computadoras), para niños de escasos recursos que no cuenten con las condiciones para pasar clases virtuales en La Paz y Oruro, explicó Henry Vargas, cofundador del grupo.

La campaña tendrá una duración de dos meses, y el objetivo es llegar a un 65% de los estudiantes, además, se proyecta un centro de estudio que será aperturado próximamente para que los niños asistan con todas las medidas de bioseguridad, tener internet gratuito y acceso a un computador afín de pasar clases.

Henry Vargas dijo que la iniciativa de realizar esta campaña nace a partir de la realidad de muchas familias que buscan alternativas para que sus hijos sigan estudiando.

“Nos dicen: por favor no tengo para mis hijos, para hacerles pasar clases, no sé cómo voy a hacer; todo eso, entonces no es la voz de uno solo, es la voz de miles de personas que no van a poder tener el acceso a la educación por el factor económico”, indicó Henry Vargas.