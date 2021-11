Santa Cruz, Bolivia

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, deberá presentarse este lunes ante el Ministerio Público en Santa Cruz, por las denuncias que surgen por sus labores en la Caja Petrolera y su tiempo en la Alcaldía cruceña por las denuncias en su contra después del paro multisectorial, contra la ley 1386.

El cívico debe presentarse este lunes, 29 de noviembre, a las 14:00, en oficinas del Ministerio Público para responder por la denuncia impulsada por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Hinojosa acusa a Calvo de haber causado un daño económico a la Alcaldía cruceña cuando fungió como burgomaestre interino y por ganar el monto de 24 mil bolivianos mensuales como especialista proctólogo “sin asistir a la Caja Petrolera de Salud para la prestación de sus servicios”.

“Trabaja en la Caja Petrolera, no ha ido a trabajar, no ha marcado y sin embargo percibe 24.000 bolivianos, la corrupción no es persecución política, aquí el Ministerio Público debe investigar a los corruptos”, dijo el diputado masista.