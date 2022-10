Calvo: “El señor Cuéllar aparte de no saber contar, no sabe la hora, yo he cumplido con mi detención domiciliaria”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, pide la detención preventiva para el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, porque supuestamente habría incumplido la medida sustitutiva, luego de haber participado en el cabildo el pasado viernes, 30 de septiembre. La defensa del líder cívico aduce que su arresto inicia a las 21:00.

“El arresto domiciliario es hasta las 19:00 y el señor Rómulo Calvo, estuvo hasta las 21:00 en el Cristo Redentor, vamos a pedir la detención preventiva y que se revoquen las medidas que él tiene de arresto domiciliario, porque aquí hay unas leyes que se tienen que cumplir”, señaló Cuéllar.

“Lo único que quiere Rolando Cuéllar es palestra, colgarse de la popularidad de Rómulo Calvo”, manifestó el abogado Martín Camacho, que defiende al cívico cruceño. El arresto domiciliario empieza a las 21:00, el día viernes Rómulo estuvo antes de las 21:00 en su casa es más estuvo la prensa, añadió.

“El señor Cuéllar aparte de no saber contar no sabe la hora es lamentable, hubo medios que estaban afuera de mi casa y pueden dar fe que yo llegue en el horario que me dieron en las medidas sustitutivas, no puede ser que no sepan a qué hora acabó el cabildo si ellos eran los más interesados ellos no le perdieron el hilo los masistas” indicó Calvo.

“Ellos quieren callarme, están buscando detenerme, quieren que sea un trofeo, yo he cumplido con mi detención domiciliaria y he llegado a las 21:00 a mi casa, no tengo nada que decirle a Cuéllar me da pena cada vez habla más burreras”, acotó.