Calvo: “Quieren quitar la atención sobre casos de narcotráfico”

Rómulo Calvo, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, se manifestó sobre la sentencia de dos años de cárcel dictada por el caso denominado "ultraje a la Wiphala". Calificó su condena como una cortina de humo debido al reciente escándalo de envío de droga a España, que salpicó a autoridades de Gobierno.

"El Gobierno quiere quitar la atención del narcotráfico; de que están usando nuestra línea bandera para llevar narcotráfico, y de que están sumergidas autoridades de todos los niveles", declaró Calvo.

Sobre el fallo dijo que se trata de una falsedad, y un atentado sus derechos. "Me condenan por algo en lo que no estuve. (Es un fallo) Para acallar las voces", aseguró.

Tras el anuncio de la sentencia, se produjeron incidentes en las afueras del Palacio de Justicia de Santa Cruz. La situación se volvió tensa y la policía respondió lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los presentes.

Sobre esta situación, Calvo manifestó que la reacción se debió a que los policías quisieron llevárselo directamente a su casa, y no permitirle agradecer el respaldo de la gente.

“Lamento el actuar de la justicia. La Policía me quiso traer con engaños, y yo no me quise subir", dijo.