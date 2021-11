Calvo responde a ministra Prada: ‘Yo no estoy sordo, ni soy soberbio, indolente, como Lucho Arce’

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Horas después de que la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, acusara al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Rómulo Calvo de ser “sedicioso”, “golpista”, “racista” que busca “tumbar al Gobierno” del presidente Luis Arce, tras unas declaraciones emitidas ayer por la noche. La respuesta del líder cívico no se hizo esperar.

“Yo no estoy sordo, ni soy soberbio, indolente, como Lucho Arce que no está escuchando el clamor de toda Bolivia”. De esa manera respondió el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, a la autoridad de Gobierno.

Las declaraciones del cívico cruceño se dieron tras una caravana del transporte pesado que recorrió varias vías de la capital cruceña y culminó en la avenida Banzer y Cuatro Anillo. El sector emprendió esta medida en rechazo a la Ley 1386.

En el paro cívico indefinido, afirmó que no existe ningún tipo de nivel económico o de alguna región, por el contrario, dijo que es de toda la ciudadanía del país que solo exige respeto y libertad y que la administración de Arce gobierno para toda Bolivia y no solo para “centralismo”.

“Yo hablo y digo lo que el pueblo me pide porque estoy escuchando que el pueblo quiere libertad, el pueblo quiere democracia, el pueblo no quiere represión, quiere vivir en paz, en armonía. Yo no estoy sordo, ni soy soberbio, indolente, como Lucho Arce que no está escuchando el clamor de toda Bolivia porque tiene que abrogar ese paquete de leyes malditas que atentan a todos los bolivianos”, aseguró.

Calvo le dijo a Prada que puede hacer “todos los juicos que quiera”, pero “no va a callar” las voces de la ciudadanía en las demandas que tiene.

“Lucho Arce deje al soberbia, siempre decimos, el pueblo tiene la receta en el bolsillo cuando no escucha, téngalo en cuenta”, añadió.

Para este viernes, anunció que se ingresa al quinto día del paro cívico y anunció que este viernes será el último día de abastecimiento y luego, dijo: “No se mueve nada”.