Calvo sobre fecha del Censo: "Tenemos que tener un decreto firmado que de garantías"

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, calificó de 'superficial' el discurso del presidente Luis Arce quien anunció que el Censo de Población y Vivienda se realizará en marzo del 2024. El cívico afirmó que es necesario que se presente un Decreto Supremo firmado.

“Hemos tenido una reunión para evaluar las palabras, el compromiso que ha hecho el presidente, el cual creemos ha sido muy superficial para las necesidades del pueblo boliviano. (...) Ha hablado de una fecha, pero lo más importante, que siempre definido nosotros, son los resultados y los parciales no garantizan que el Gobierno pueda cumplir y no queremos ser una vez más engañados", manifestó Calvo desde su domicilio.

Calvo dijo no querer volver a ser 'engañados' por el Gobierno y recordó que, anteriormente, se hicieron decretos supremos para modificar a otros; por lo que están consultando con abogados y especialistas constitucionales.

Consultado sobre la posibilidad de levantar el paro indefinido en Santa Cruz, que este sábado cumple 22 días, afirmó que la medida de presión continúa y que se está trabajando en las preguntas para el cabildo que se realizará este domingo a los pies del Cristo Redentor.

"Esto fortalece al pueblo porque nosotros no vamos a aceptar una mentira más, quiera de alguna forma llevar a la población boliviana a un sacrificio electoral o un nuevo fraude. Tenemos que estar garantizados, tenemos que tener un decreto firmado y no solo una conferencia de prensa que no le da la garantía a la población boliviana. Tiene que haber un papel que le garantice a la población que se va a cumplir. Y ojalá se cumpla”, concluyó.

