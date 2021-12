Camacho denuncia que fueron interceptados a dinamitazos en Potosí por "grupos terroristas"

Cargando...

Potosí - Bolivia

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, junto a la delegación de parlamentarios que lo acompaña, no lograron llegar hasta Potosí para participar de la cumbre de los cívicos en rechazo a la detención del exlíder cívico Marco Pumari y en defensa de la democracia.

A través de un video que fue publicado en sus redes sociales, la primera autoridad departamental denunció que no llegaron hasta la Villa Imperial puesto que fueron recibidos a "dinamitazos por grupos terroristas" afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Estamos hace varias horas queriendo llegar a Potosí porque no queríamos fallarles con todos los parlamentarios de Creemos y darle ese apoyo a un pueblo valiente, a un pueblo que viene defendiendo a su democracia, libertad y ahora a su gente", expresó Camacho en un video grabado.

"Hemos tardado muchísimo en recorrer y nos hemos encontrado con hordas masistas, pero ya grupos terroristas a dinamitazos impidiéndonos el paso para que podamos llegar, ese no es el país que queremos vivir", expresó el gobernador cruceño.

En la oportunidad, el gobernador de Santa Cruz envió un mensaje a los potosinos y les pidió no rendirse ni estar de rodillas en su causa.

“Quiero mandarle ese mensaje a Potosí, que no se ponga nunca de rodillas, que ese pueblo valiente en el que se miran a los ojos y solo se ve valentía tiene que levantarse, no tiene que agacharse. Esa Bolivia que queremos es la Bolivia del futuro y no lo van hacer los que quieren estar eternos en el poder y están enfermos por el poder. Sigamos Potosí hasta la victoria, porque es larga, pero es nuestra”, dijo.